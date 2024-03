"Falla" elimina a funcionarios

Adriana Cruz Tras la reciente difusión de capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp vinculado al PAN Monclova, en las que se observaba la exclusión de diversos funcionarios municipales, el alcalde Mario Dávila Delgado ha emitido un comunicado para aclarar la situación. En las imágenes compartidas se mostraba cómo Yolanda Acuña, líder del PAN Monclova, eliminaba a varios miembros del grupo, incluyendo al director de Seguridad Pública y otros funcionarios del Ayuntamiento. No obstante, el alcalde ha explicado que esto fue resultado de una "falla" y que todos los funcionarios fueron reincorporados al grupo posteriormente. Entre los nombres mencionados en las capturas de pantalla se encuentran Lucy Garza del Centro Histórico, Silvia Martha de Comunicación, Fernando González Dodero, Antonio Hernández del área de pasaportes, y Verónica D de eventos especiales. Sin embargo Silvia Martha, directora de Comunicación Social del DIF Monclova, ha anunciado su "baja" a través de su cuenta personal de Facebook. Ante esta situación, el presidente municipal ha afirmado que aún no cuenta con información oficial sobre el abandono de la funcionaria. El alcalde Mario Dávila Delgado resaltó que no se ha producido ninguna salida de funcionarios municipales y que los rumores surgidos fueron fruto de una confusión que ya ha sido esclarecida, por lo tanto a este día no tiene contemplado baja de personal.

Sin embargo más funcionarios han posteado en sus redes sociales que han dejado de pertenecer al ayuntamiento de Monclova, como Verónica Díaz