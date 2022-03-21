Fallan filtros antimigrantes

El presidente del Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) señaló que las autoridades deben de ser más estrictas en la revisión de las unidades para la detección del paso de migrantes luego que no se detectaran en su paso por diversos estados.

Gerardo Bortoni indicó que no es fácil de creer que las unidades recorrieran 2 mil 500 kilómetros para que los hayan detectado en la región centro de Coahuila. Tan solo en este mes se han detectado en tres ocasiones la trata de indocumentados en la región centro, en Monclova y Castaños, y otro más en Saltillo.

“Hay revisiones en todas partes de la república y es increíble que no se hayan detectado a cientos de migrantes, si hay filtros aunque no tantos como los que tenemos en el estado”.

Señaló que esto habla de una omisión por parte de algunas autoridades ya que al menos en las unidades adheridas a la Canacar, les revisan la documentación y abren las cajas para confirmar los productos que transportan.

Descartó que estas sean prácticas de las empresas de Canacar ni de los operadores, un acto inhumano con las personas que solo buscan una calidad de vida, quienes decidieron abandonar todo en sus países de origen para buscar mejores oportunidades en Estados Unidos.