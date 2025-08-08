Nuevo delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera: Diego Saúl Garduño Guzmán

SABINAS, COAHUILA.- Este viernes 8 de agosto, el licenciado Diego Saúl Garduño Guzmán tomó posesión como nuevo delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, en relevo de la ahora magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Isadora Rodríguez Garza.

Durante su presentación oficial en Sabinas, Garduño Guzmán expresó su agradecimiento al gobernador del estado Manolo Jiménez Salinas y al fiscal general Federico Fernández Montañez por la confianza depositada en esta nueva encomienda. Con una trayectoria que inició como agente del Ministerio Público, y que incluye cargos como coordinador y director general de ministerios públicos, el nuevo delegado aseguró que dará seguimiento puntual a cada uno de los casos en curso.

"Espero realizar mi trabajo con mucha ética y ahínco, para ofrecer los resultados positivos que la ciudadanía espera", afirmó. Asimismo, ratificó la continuidad del programa de atención ciudadana que se lleva a cabo cada lunes en la delegación, espacio en el que se reciben denuncias, quejas y sugerencias directamente de los ciudadanos.

Como parte de su agenda inicial, Garduño Guzmán anunció que visitará los municipios de la región y sus respectivas agencias del Ministerio Público, con el objetivo de conocer de primera mano su funcionamiento y los avances en los casos que se atienden. También se incorporará a las juntas de seguridad regional para fortalecer la coordinación interinstitucional.