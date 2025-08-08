Olvida mochila en parada de camiones con seis mil pesos en oro

MONCLOVA, COAH.- La tarde de hoy, una mujer se presentó ante la Comandancia Municipal visiblemente alterada, pidiendo auxilio tras perder su mochila con objetos personales de valor al dejarla olvidada en la parada de camiones.

Brenda Martínez, una promotora de Huevo San Juan, se encontraba muy preocupada pues en su mochila, de color café, llevaba un celular de alta gama que le habían proporcionado en su trabajo, seis mil pesos en joyería de oro, perfumes y otros artículos importantes.

Brenda explicó a los oficiales que había salido de su trabajo en la tienda 'Mamá Mucha' y se dirigió a la parada de camiones de la ruta Primero de Mayo, donde se detuvo para esperar su transporte.

Sin embargo, al subir al camión, olvidó completamente su mochila en la parada, lo que dio lugar a una angustiante situación cuando se percató minutos después de que ya no la tenía consigo.

Con voz entrecortada y entre lágrimas, Brenda pidió ayuda a las autoridades, mencionando que el celular que llevaba en su mochila tenía GPS y que temía que, si no se recuperaba pronto, su trabajo le descontaría el dispositivo de su salario.

"Alguien la tomó, regresé de inmediato y ya no estaba, necesito que me ayuden, pues me van a descontar el celular del trabajo. Tiene GPS, necesito rastrearlo, ayúdenme", expresó con desesperación.

Los oficiales, conmovidos por la situación, la acompañaron a la patrulla y la trasladaron al lugar de los hechos para realizar un recorrido y tratar de localizar la mochila.

Además, Brenda proporcionó un número telefónico, 8661453242 para que, en caso de que alguna persona de buen corazón encontrara su pertenencia, pudiera devolverla.