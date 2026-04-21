ICIFED atiende fallas eléctricas en escuelas de Monclova

El ICIFED atiende actualmente al menos cuatro reportes por fallas en sistemas eléctricos en planteles de Monclova, entre ellos la escuela Adolfo López Mateos, la cual fue cerrada por padres de familia ante esta problemática.

El director del ICIFED, Julio Long, informó que hasta el momento se tienen identificados entre tres y cuatro casos, aunque continúan recibiendo reportes a través de la Secretaría de Educación, particularmente en temas relacionados con instalaciones eléctricas.

Ante esta situación, hizo un llamado a las comunidades escolares a priorizar la seguridad antes de realizar inversiones en equipamiento, especialmente ante el incremento de las temperaturas. "Sabemos que el calor es muy fuerte, pero es importante que, si se cuenta con recursos, ya sea de programas o de la sociedad de padres de familia, primero se invierta en la red eléctrica y en los transformadores, antes de instalar equipos de aire", explicó.

El funcionario advirtió que en muchos casos se toman decisiones sin considerar el estado de la infraestructura, lo que puede representar riesgos para alumnos y personal educativo.

En este sentido, recomendó que los recursos provenientes de programas como La Escuela es Nuestra se destinen prioritariamente a la rehabilitación de redes sanitarias, hidráulicas y eléctricas, así como a la mejora de transformadores, salidas de energía y adquisición de mobiliario.

Asimismo, señaló que no es recomendable invertir en obras como techos estructurales, aulas o bardas perimetrales sin antes garantizar condiciones seguras en los servicios básicos, ya que podrían implicar riesgos para la comunidad escolar.