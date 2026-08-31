Fallas eléctricas complican regreso a clases en Monclova

El regreso a clases en Monclova comenzó con fallas en el suministro eléctrico en ocho planteles, algunas ocasionadas por robos de cableado y otras por problemas en sus instalaciones eléctricas.

Las escuelas afectadas son Suzan Robert de Pape, en la colonia Leandro Valle; José González Ballesteros, en Asturias; Ford 48, en la colonia Roma; Leona Vicario, en Jardines del Valle; Cuauhtémoc Distribuidores NISSAN 91, en Obrera Norte; Leonor Huerta Guevara, en la colonia Del Río; la Escuela Normal de Monclova y Evangelina Lozano Mireles, del sector Sur.

En algunos casos, las fallas se originaron por el robo de cableado, mientras que en otros se presentaron problemas en el sistema eléctrico, entre ellos sobrecalentamiento que provocó daños y dejó sin energía a los planteles.

Las propias instituciones dieron a conocer las afectaciones mediante redes sociales. Hasta el día de ayer lunes, Servicios Educativos no contaba con reportes oficiales sobre todos los casos.

Al menos tres escuelas que notificaron sus problemas antes del regreso a clases lograron resolver las fallas, por lo que pudieron iniciar actividades con normalidad.

Sin embargo, en los planteles donde persista la falta de energía, las condiciones para alumnos y personal pueden complicarse, principalmente por las altas temperaturas, al limitar el funcionamiento de equipos de ventilación y climatización, además de afectar algunas actividades que requieren suministro eléctrico.

La situación también podría obligar a realizar ajustes en los horarios o buscar alternativas temporales si las reparaciones se prolongan, a fin de evitar que los estudiantes permanezcan en condiciones inadecuadas dentro de las aulas.

Las autoridades educativas mantienen la revisión de los planteles para conocer el estado de cada instalación y determinar las medidas necesarias en aquellos casos donde continúen los problemas eléctricos.