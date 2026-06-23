Clínica 7 del IMSS enfrenta sobrecarga eléctrica en climatización

Aunque recientemente se instalaron nuevos equipos de climatización en la Clínica 7 del Seguro Social, las unidades operan con limitaciones debido a la sobrecarga en la red eléctrica interna. Esto obliga a su funcionamiento escalonado y a la desconexión parcial de los sistemas.

Durante las últimas semanas se han presentado quejas por el calor en algunas áreas del hospital, tanto en piso como en el área de urgencias, debido a la falta de funcionamiento del equipo de climatización.

El presidente de la CMIC, Humberto Prado, explicó que los equipos son nuevos y no presentan problemas, pero existe una diferencia en la capacidad de carga que limita su funcionamiento. Mencionó que los equipos pasaron de 250 a 300 toneladas, lo que incrementó la demanda eléctrica del inmueble. "La vez pasada estuve por ahí y me tocó que habían desconectado uno de los climas, les pregunté por qué y me dijeron que era porque la carga eléctrica era mucha y no se tiene todavía la suficiente para todos los equipos nuevos".

La situación ha provocado que algunos sistemas sean apagados de manera alternada para evitar saturaciones, lo que impacta en la operación de áreas médicas con alta afluencia de pacientes. El también consejero del Seguro Social agregó que el problema persiste porque aún no se ha concretado la ampliación de la carga eléctrica solicitada a la Comisión Federal de Electricidad.

También reportó afectaciones en la infraestructura tras las lluvias recientes, particularmente en el área de urgencias de la misma unidad médica, donde se registró la caída parcial de un segmento del techo. "Me dijeron que fue una tubería, pero no creo que haya sido eso porque las dos veces que llovió fue cuando entró el agua", indicó.