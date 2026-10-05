Fallece Adolfo Ramírez Hernández, ex tesorero del Sindicato Democrático

MONCLOVA, COAH.- Adolfo Ramírez Hernández, ex tesorero del Sindicato Democrático, falleció este 5 de octubre, en medio de la incertidumbre que mantienen obreros y extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) sobre el futuro de sus pagos.

El fallecimiento fue dado a conocer mediante un mensaje en el que se lamenta que otro trabajador haya perdido la vida mientras esperaba una definición sobre la situación de la acerera y, principalmente, sobre el pago para los extrabajadores.

El mensaje expresa condolencias a las viudas y familias de los ex trabajadores y señala que, con la muerte de Ramírez Hernández, se pierde al "número 92".

La publicación también cuestiona que los obreros fallezcan en medio de la incertidumbre por los pagos pendientes derivados de la situación de AHMSA.

La muerte de Ramírez Hernández se suma a la de otros obreros y extrabajadores que, de acuerdo con el mensaje difundido, han fallecido mientras esperaban recibir sus pagos.

El mensaje sostiene que cada trabajador que fallece representa una familia que queda a la espera de una solución y de los recursos pendientes.

Con el fallecimiento registrado este 5 de octubre, la publicación refiere que ya son 92 los obreros que han perdido la vida en estas circunstancias.