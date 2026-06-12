Luto en el béisbol de Monclova: fallece el entrenador Antonio Villanueva

Gran tristeza y consternación causó la muerte de Antonio Villanueva Villa, quien perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba labores de mantenimiento en un domicilio de la colonia Guadalupe.

Reconocido como un gran padre de familia y un apasionado impulsor del béisbol infantil, su partida ha dejado un profundo vacío entre familiares, amigos y la comunidad deportiva de la región Centro.

A sus 34 años de edad, Antonio combinaba su trabajo en labores de mantenimiento con su pasión por la formación de niños dentro del rey de los deportes, desempeñándose como entrenador de las categorías de 5 y 6 años, así como de 7 y 8 años del equipo Gigantes de la Furia Azul.

La noticia se difundió rápidamente entre jugadores, padres de familia y entrenadores, que lamentaron la pérdida de una persona que dedicó gran parte de su tiempo a enseñar y acompañar a decenas de menores dentro y fuera del campo.

Su esposa, Ana Ibarra, lo recordó como un hombre entregado por completo a su familia. "Era el mejor papá para mis hijos, siempre trabajando por ellos y por mí, era una persona muy buena, el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor tío y el mejor esposo".

Antonio deja a su esposa y a sus tres hijos, de 12, 8 y 2 años de edad, siendo la menor la pequeña Isabela, a quien cariñosamente llamaba "la princesa de papá".

De acuerdo con el testimonio de Ana Ibarra, horas antes del accidente ambos estuvieron juntos realizando algunos trámites, posteriormente él se dirigió a cumplir con un trabajo que le habían solicitado, sin imaginar que sería la última vez que se verían.

La tragedia cobró aún mayor impacto entre la familia beisbolera debido a que Antonio tenía programado dirigir un importante encuentro esa misma tarde, su esposa ya tenía listo el uniforme que utilizaría para acompañar a sus jugadores en el terreno de juego.

Las muestras de apoyo y solidaridad no se hicieron esperar por parte de ligas infantiles, entrenadores y padres de familia, quienes destacaron su compromiso con el desarrollo deportivo de los menores y el cariño con el que desempeñaba su labor.

La muerte de Antonio Villanueva enluta al deporte infantil de Monclova y deja el recuerdo de un hombre que dedicó su vida al trabajo, a su familia y a la formación de nuevas generaciones dentro del béisbol.