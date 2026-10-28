Impulsan autoempleo con cursos digitales

Cursos gratuitos de informática, aplicaciones móviles, redes sociales y cultura de belleza forman parte de la oferta de capacitación en línea que el Frente Cardenista busca impulsar en la región Centro y en todo el estado para ampliar las oportunidades laborales y fomentar el autoempleo.

Francisco Javier García Gaona, presidente nacional del organismo, informó que el Centro de Estudios y Capacitación opera mediante una plataforma digital en la que la población puede tomar cursos y diplomados que le permitan desarrollar nuevas habilidades y tener una constancia al concluir sus estudios.

Detalló que el programa registra alrededor de 300 participantes en Nuevo León, mientras que en Coahuila falta difundir las opciones disponibles para que más personas conozcan la oferta y puedan incorporarse.

Explicó que la capacitación busca responder a los cambios del mercado laboral derivados del avance de la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas, por lo que consideró necesario actualizar los conocimientos para mantener mayores oportunidades de empleo.

Entre las alternativas destacó los cursos de aplicaciones móviles, con los que se pretende que los jóvenes desarrollen habilidades para crear herramientas digitales y comercializarlas desde casa, sin depender exclusivamente de un empleo tradicional.

El dirigente señaló que la oferta también contempla conocimientos básicos para el trabajo y busca acercar la capacitación a personas que enfrentan dificultades para acceder a estas oportunidades.

Los cursos son de manera gratuita; sin embargo, para tener acceso a ellos, la población tiene que estar afiliada al Frente Cardenista, por lo que las personas interesadas deben acudir a la coordinación del organismo para tramitar su registro y poder inscribirse en alguno de los cursos.