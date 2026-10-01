Fallece subdirectora de Escuela Secundaria Técnica 13 tras ataque armado

TORREÓN, Coahuila — Autoridades del estado de Coahuila confirmaron el fallecimiento de la subdirectora de la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión del municipio de Torreón, tras ser víctima de un ataque armado perpetrado por dos agresores dentro de las instalaciones del plantel educativo.

De acuerdo con los reportes oficiales y las primeras indagatorias de las corporaciones de seguridad, dos personas irrumpieron de manera violenta en la institución académica y dispararon en contra del personal directivo. Durante la agresión, la subdirectora perdió la vida a causa de las heridas de gravedad, mientras que tres personas más resultaron lesionadas y debieron ser trasladadas a centros hospitalarios de la región para recibir atención médica especializada.

Acciones de la autoridad y medidas implementadas tras el incidente

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila y fuerzas de seguridad desplegaron un operativo inmediato en el sector norte de la ciudad, logrando la detención de dos presuntos implicados en los hechos, identificados de forma preliminar como exalumnos. Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El suceso derivó en la suspensión de actividades lectivas y la activación de protocolos de resguardo e intervención emocional para alumnos y docentes del plantel. La fiscalía estatal mantiene acordonada la zona escolar mientras efectúa los peritajes científicos y el levantamiento de evidencias para esclarecer el móvil de la agresión.