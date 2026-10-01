Detienen a dos por ataque en secundaria de Torreón

TORREÓN, Coah. - Dos hermanos de 18 años, quienes presuntamente fueron alumnos de la secundaria ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, fueron detenidos y señalados como probables responsables del ataque registrado este jueves en el plantel, informó el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General del Estado, los jóvenes habrían ingresado por la fuerza a la secundaria y agredido a personal administrativo y estudiantes.

El ataque dejó una subdirectora del plantel fallecida y tres personas lesionadas, entre ellas dos estudiantes. Uno de los heridos fue reportado preliminarmente como grave.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad ministerial, que continúa con las investigaciones para establecer formalmente su responsabilidad y esclarecer las circunstancias de la agresión.

El fiscal Federico Fernández Montañez informó que los detenidos son dos hermanos de 18 años que previamente habían sido alumnos de la secundaria ubicada en el ejido La Unión.

Ambos permanecen a disposición de la autoridad ministerial mientras continúan las entrevistas, peritajes y demás diligencias para determinar su responsabilidad.