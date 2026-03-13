Víctor Vega de AHMSA fallece sin ver justicia en su liquidación

El fallecimiento de Víctor Vega de los Santos, ex trabajador de Altos Hornos de México (AHMSA), volvió a encender la indignación entre ex obreros de la siderúrgica, quienes lamentaron que otro compañero haya muerto sin alcanzar a ver una solución al conflicto laboral ni el pago de su liquidación.

Durante el sepelio realizado en la Funeraria La Paz, el ex dirigente sindical Ismael Leija señaló que la muerte de Víctor Vega representa una nueva pérdida para la comunidad acerera, al sumarse a la larga lista de ex trabajadores que han fallecido en medio de la incertidumbre provocada por la crisis de la empresa. Recordó que, tan solo entre sindicalizados, ya suman más de 60 obreros que han perdido la vida sin recibir el finiquito que esperaban tras dedicar décadas de trabajo a AHMSA.

Leija consideró que la falta de una resolución definitiva ha generado desgaste emocional y físico entre los ex trabajadores, quienes durante años han enfrentado presión, estrés y desesperación ante la ausencia de respuestas. Señaló que muchos de ellos entregaron toda su vida laboral a la empresa y hoy siguen sin ver justicia. "Ya no sé si la juez o el Gobierno Federal ya no tengan esa sensibilidad de apurar esto", expresó al lamentar que la problemática continúe prolongándose mientras siguen acumulándose pérdidas humanas.

Asimismo, sostuvo que el caso de Víctor Vega refleja el impacto social y familiar que ha dejado la crisis acerera, pues además del duelo, las familias enfrentan ahora procesos pendientes relacionados con derechos laborales y prestaciones. Aunque explicó que en este tipo de casos existen beneficiarios registrados ante la empresa que pueden reclamar lo correspondiente, insistió en que nada compensa que un trabajador fallezca sin haber recibido en vida lo que le correspondía.

La muerte de Víctor Vega de los Santos, quien contaba con más de cuatro décadas de antigüedad laboral, volvió a poner sobre la mesa el reclamo de justicia de los ex obreros de AHMSA, quienes exigen que las autoridades y las instancias judiciales aceleren el proceso para evitar que más trabajadores mueran sin ver resuelta una de las crisis laborales más dolorosas en la historia reciente de la Región Centro.