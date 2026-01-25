Fallece Doña Vicky, gestora social de Las Moritas, dejando un legado

La voz que durante años alzó las necesidades de la colonia Las Moritas hoy guarda silencio. Doña Vicky, gestora y luchadora social incansable, falleció dejando un profundo vacío entre las familias a las que dedicó su vida y su esfuerzo.

Virginia Garza, mejor conocida como Vicky, fue despedida en medio de múltiples muestras de cariño y reconocimiento que se volcaron en redes sociales, donde vecinos, amigos y beneficiarios de su labor compartieron fotografías y mensajes para desearle descanso eterno y agradecerle su entrega desinteresada.

Más allá de ser una líder social, Vicky fue el rostro de la gestión y la esperanza para una de las colonias más golpeadas por la precariedad.

Durante años tocó puertas y realizó gestiones ante distintas instancias de gobierno con el objetivo de llevar mejores condiciones de salud, bienestar y alimentación a los habitantes de Las Moritas, además de impulsar la regularización de predios, una demanda histórica que aún permanece pendiente para decenas de familias.

Su trabajo constante convirtió su nombre en sinónimo de lucha comunitaria, especialmente en un sector donde muchas familias continúan esperando la legalización de sus terrenos y una vida más digna. Para sus vecinos, doña Vicky no solo representó liderazgo, sino acompañamiento y compromiso genuino con su gente.

"Entregó su vida en la lucha por los derechos y mejores condiciones de vida de mi gente hermosa de la colonia Las Moritas", se lee en uno de los mensajes que circulan en redes sociales, reflejo del cariño y respeto que se ganó a lo largo de los años.

Hoy, la colonia que defendió despide a una mujer cuya lucha deja huella y cuya memoria permanece viva en cada gestión realizada y en cada familia que encontró en ella una aliada.