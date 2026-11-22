Ricardo Lojero advierte sobre complicaciones en el embarazo en Monclova
Ricardo Lojero, director de Cruz Roja en Monclova, destacó la importancia de las revisiones médicas durante el embarazo para prevenir complicaciones graves como la preeclampsia y eclampsia.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
La falta de control prenatal y la desatención de síntomas de alarma pueden derivar en complicaciones graves durante el embarazo, como preeclampsia y eclampsia, advirtió el director de Cruz Roja en Monclova.
Ricardo Lojero Alvarado señaló que estos padecimientos pueden detectarse de manera oportuna mediante revisiones médicas, vigilancia de la presión arterial y el seguimiento constante con el ginecólogo al presentar síntomas que no deben ignorarse.
Se refirió a los recientes fallecimientos registrados en Monclova: el de un bebé prematuro en el Hospital "Amparo Pape" y el de una mujer que murió durante el parto en el IMSS, presuntamente por complicaciones de preeclampsia y eclampsia. Lojero consideró que estos casos son poco comunes y que algunos desenlaces pudieron prevenirse con un adecuado control prenatal y atención a las señales de alerta durante el embarazo.
Indicó que entre los síntomas que requieren valoración médica se encuentran problemas de presión arterial y los dolores de cabeza y cuerpo, por lo que recomendó no restarles importancia.
Mencionó que en Cruz Roja recibe uno o dos casos al mes de mujeres embarazadas que requieren ser canalizadas a un hospital debido a complicaciones que necesitan atención especializada. Insistió en que las embarazadas deben mantener sus revisiones médicas y solicitar atención ante cualquier síntoma inusual para evitar que una complicación ponga en riesgo su vida o la del bebé.