Diego Garduño confirma estado de salud de estudiante herido

NUEVA ROSITA, Coah.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, mantiene abierta la carpeta de investigación en torno al caso del estudiante de la Secundaria Técnica Número 51 que resultó herido a manos de un menor de edad, externo al plantel, en hechos registrados en el municipio de San Juan de Sabinas.

El delegado, licenciado Diego Garduño Guzmán, expresó que el paciente fue trasladado en su momento a un hospital de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para la evaluación de una posible cirugía.

Posterior a la valoración médica, fue dado de alta al determinarse que no hubo necesidad de intervención quirúrgica, por lo que actualmente se encuentra en Nueva Rosita y su estado de salud es estable.

Destacó que, por instrucciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, se le dio seguimiento puntual a este caso, y que de manera primigenia se realizó la detención del presunto responsable fuera del plantel educativo.

La persona menor de edad estuvo detenida, se le tomaron todos los datos y se dio seguimiento a la carpeta de investigación, en el entendido de que a estos casos se les debe dar exhaustividad, además del seguimiento médico del paciente.

Añadió que el detenido permaneció bajo resguardo y posteriormente fue liberado, conforme a los derechos que le asisten como menor, pero la investigación sigue su curso, incluyendo la reparación del daño para la parte afectada; cabe señalar que la agresión se derivó de conflictos previos entre los involucrados.