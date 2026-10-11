Monclova: Pacientes enfrentan retrasos en tratamientos por falta de médicos

La falta de médicos es uno de los principales problemas que mantiene el Seguro Social en Monclova, donde pacientes esperan por largo tiempo para continuar sus tratamientos y recibir atención de especialistas.

Rosa Isela Barrera, derechohabiente de la Clínica 7 del IMSS, denunció que lleva un año en tratamiento y enfrenta retrasos para recibir atención de Ginecología, además de requerir un ultrasonido.

De manera constante se han retrasado sus estudios por falta de médico, y recientemente se le informó que el especialista que la iba a atender se encuentra de vacaciones, y el que lo iba a cubrir se incapacito.

Debido a esto, se sumó a los reclamos de trabajadores por las condiciones de trabajo y dijo que es necesario contar con médicos que cumplan con su horario y atiendan a los pacientes que requieren la atención.

Barrera señaló que incluso el personal de recepción reconoce la falta de médicos, aunque son los trabajadores de ventanilla quienes deben enfrentar las quejas de los pacientes por la falta de atención.

Mencionó que esto se presenta en todas las especialidades, donde dijo que "la enfermedad no espera", por lo que exigió que se garantice la presencia de médicos y que el personal cumpla con sus jornadas de trabajo para evitar que los pacientes tengan que prolongar sus tratamientos.

La paciente consideró que el Gobierno Federal mantiene una deuda con los ciudadanos al no garantizar una atención médica oportuna y suficiente.

En cuanto al abasto de medicamentos, indicó que personalmente no ha tenido dificultades para obtenerlos; sin embargo, uno de sus familiares enfrenta de manera constante problemas para surtir sus recetas.