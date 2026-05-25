Piden apoyo para funeral de Domi, el niño fallecido tras atropello en Las Torres.

La tragedia que cobró la vida de Domi Alejandro, un niño de 9 años atropellado la noche del domingo en la avenida Las Torres, ha generado una ola de solidaridad entre ciudadanos que buscan apoyar económicamente a la familia para solventar los gastos funerarios.

El menor circulaba en bicicleta sobre la calle Primero de Mayo con dirección al oriente de la ciudad, cuando fue embestido por una camioneta Chevrolet presuntamente conducida por Juan "N", de 58 años de edad, a la altura de la colonia Tierra y Libertad.

Tras el accidente, familiares y ciudadanos comenzaron a difundir mensajes en redes sociales solicitando apoyo para los padres del menor, quienes atraviesan una complicada situación económica y enfrentan los costos del velorio y funeral.

De acuerdo con las publicaciones compartidas, el cuerpo del menor es velado en la funeraria San Gabriel, ubicada sobre el bulevar San José. Además, personas cercanas a la familia habilitaron una cuenta bancaria para quienes deseen realizar alguna aportación económica.

"Pongámonos la mano en el corazón y ayudemos a la familia", expresaron usuarios en redes sociales al pedir solidaridad para los padres de Domi Alejandro.

La comunidad ha comenzado a responder con mensajes de apoyo, arreglos florales y donativos para acompañar a la familia en este difícil momento.

La cuenta habilitada para apoyo es la 4152314457250648 de BBVA, a nombre de Azeneth Ponce.