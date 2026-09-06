Familia de Gabriela Sifuentes busca apoyo en Monclova

A cinco años del asesinato de la locutora originaria de Monclova, Gabriela Sifuentes Castilla, conocida como Gaby Ramos, su familia busca reunir cartas de apoyo antes de la próxima resolución judicial del caso.

La hermana de Gabriela, quien actualmente vive en Utah, hizo un llamado a las personas que conocieron a la comunicadora, escucharon su voz o tuvieron alguna relación con ella, para que expresen por escrito lo que significó en sus vidas.

De acuerdo con el llamado difundido por la familia, Manuel Omar Burciaga Perea, señalado como responsable de la muerte de Gabriela, podría declararse "culpable simple" en lugar de "no culpable agravado", situación que, según la familia, podría representar una reducción en la condena.

Ante esta posibilidad, sus familiares solicitan que las cartas expresen que Gabriela no merecía lo ocurrido, el impacto que dejó su muerte y lo que significó para familiares, amigos y personas que tuvieron la oportunidad de conocerla.

Las misivas serán presentadas ante el juez antes de que se dicte la sentencia. La familia estableció como fecha límite el 10 de septiembre para recibir las cartas, que deberán enviarse al correo electrónico [email protected].

Gabriela Sifuentes Castilla nació en Monclova y fue conocida por su trayectoria como locutora de radio. A cinco años de su muerte, sus seres queridos buscan mantener viva su memoria y hacer llegar al juez los testimonios de quienes la conocieron.

El llamado pide a quienes deseen participar escribir sobre lo que Gabriela representó para ellos, el impacto que tuvo su muerte y por qué consideran importante que se haga justicia en su caso.