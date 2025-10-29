Familia esperanzada por evolución positiva de niña hospitalizada

En medio del dolor que vive su familia por la pérdida de Paulina, una joven que falleció días atrás a causa del dengue hemorrágico, la señora Clarisa Valadez compartió una noticia alentadora: su hija Nicol, de 12 años, ha mostrado una mejoría significativa después de varios días hospitalizada.

La menor fue internada en el área de Terapia Intensiva del Hospital del IMSS tras presentar plaquetas muy bajas, lo que generó gran preocupación entre sus familiares. Sin embargo, gracias a la atención médica y a las oraciones de quienes se han unido a su causa, este miércoles los doctores informaron que será trasladada a piso, lo que representa un avance en su estado de salud.

"Ya está más estable, gracias a Dios. Hoy la pasan a piso y esperamos que pronto pueda irse a casa", comentó Clarisa, con voz cansada pero aliviada después de varios días de incertidumbre.

La madre de familia explicó que Nicol no presentó síntomas tan graves como su tía Paulina, quien lamentablemente perdió la vida a causa del virus, pero reconoció que el temor y la angustia han sido constantes desde que su hija fue diagnosticada positiva.

Agradeció a las personas que han estado al pendiente, así como a quienes han acudido al hospital para donar sangre, ya que el tratamiento de su hija aún requiere transfusiones y apoyo médico.

"Estamos muy agradecidos con todos los que se han solidarizado. No ha sido fácil, pero confiamos en Dios y en los doctores", expresó Clarisa.

Mientras Nicol continúa recuperándose, su familia mantiene la esperanza firme y pide que se sigan sumando oraciones por su pronta recuperación.