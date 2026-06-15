Colapso en vivienda de Colonia Tierra y Libertad: familia evalúa compensación

La familia afectada por el colapso del techo de una vivienda en la colonia Tierra y Libertad analiza exigir una compensación a la propietaria del inmueble, luego de que una de las habitaciones se desplomara durante las lluvias registradas este domingo.

El incidente ocurrió en una casa ubicada sobre la calle 32, donde una placa de concreto cedió repentinamente debido a la humedad acumulada por las precipitaciones, además de presuntas deficiencias en su construcción.

Juan Muñoz Toscano, padre del inquilino, explicó que el deterioro de la estructura se agravó por las filtraciones constantes de agua, lo que finalmente provocó el colapso de la techumbre. Al momento del derrumbe se encontraban dentro de la vivienda Jesús Antonio Muñoz Esquivel, su esposa y sus dos hijos, de 7 y 3 años de edad. Afortunadamente, ninguno resultó lesionado.

Familiares señalaron que la tragedia pudo haber tenido consecuencias fatales, ya que los menores y sus padres estaban dentro del inmueble cuando la estructura se vino abajo.

Tras el incidente, elementos de Seguridad Pública y cuerpos de auxilio acudieron al lugar para brindar apoyo a los afectados y verificar las condiciones de seguridad de la vivienda.

María de Jesús Esquivel, madre del inquilino afectado, informó que la familia buscará que la propietaria responda por los daños ocasionados, debido a las pérdidas materiales sufridas tras el desplome.

Los afectados reportaron daños en muebles, aparatos electrónicos y diversas pertenencias que quedaron destruidas por el agua y los escombros, por lo que no descartan emprender acciones legales para obtener una indemnización.