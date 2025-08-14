Familia pide justicia: luchador profesional agrede a joven que ahora lucha por su vida

Monclova, Coah.- La familia de Néstor Alejandro Zamora Ledezma exige justicia luego de que este hombre de 36 años resultara gravemente herido tras una presunta agresión por parte del luchador profesional Diego N, conocido en el medio como Baby Rap.

De acuerdo con el testimonio de Alejandra Ledezma, familiar de la víctima, los hechos ocurrieron la mañana de ayer, entre las 9:00 y 11:00 horas, en el interior del domicilio del luchador, ubicado en la colonia Colinas de Santiago. Aunque se desconocen los motivos exactos de la agresión, la familia teme que Baby Rap utilice sus conocimientos y técnicas profesionales de lucha para provocar lesiones de gravedad.

“Mi primo está entre la vida y la muerte. Tiene daño cerebral y permanece inconsciente. Queremos que se haga justicia y que se le retire la licencia de luchador, porque probablemente usó sus técnicas para golpearlo de esa manera”, declaró Alejandra.

El estado de salud de Néstor Alejandro es delicado y su pronóstico, según los médicos, es poco alentador. La familia ya acudió a la Fiscalía para formalizar la denuncia y solicita que el caso no quede impune. “Tememos que el agresor pueda quedar en libertad. Pedimos que la ley actúe y que no se repita una tragedia así”, expresó la familiar.