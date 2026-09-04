Aclara Familia Seguridad que conductora accidentada no pertenece a su organización

MONCLOVA, Coah.– La agrupación de transporte Familia Seguridad Monclova-Saltillo aclaró que la conductora involucrada en la volcadura registrada la noche del jueves sobre la carretera federal 57, en la que murieron tres mujeres y seis personas resultaron lesionadas, no forma parte de su organización.

Máximo Esquivel de la Fuente, representante de la agrupación en Monclova, señaló que si bien la conductora es conocida por prestar servicios de traslado de pasajeros mediante aplicaciones o acuerdos particulares, no pertenece a Familia Seguridad Monclova-Saltillo ni está registrada dentro de su padrón de operadores. "Queremos hacer la aclaración porque se ha generado confusión entre algunas personas. La conductora presta el servicio de raide, como muchas otras personas en la región, pero no forma parte de Familia Seguridad Monclova-Saltillo", explicó.

Detalló que la agrupación cuenta actualmente con alrededor de 30 integrantes en la región centro, además de un número importante de operadores en la región sureste, todos plenamente identificados mediante logotipos oficiales, número económico de unidad y credenciales internas. Esquivel de la Fuente destacó que Familia Seguridad es una de las pocas organizaciones dedicadas al transporte mediante plataformas que cuenta con permisos estatales para operar como red de transporte, además de exigir a sus conductores licencia tipo D, seguro vigente y cobertura de aplicación para la protección de usuarios y operadores.

"Todos nuestros socios están debidamente identificados y cumplen con una serie de requisitos para poder prestar el servicio. Por eso consideramos importante precisar que la persona involucrada en este accidente no pertenece a nuestra agrupación", reiteró.

La aclaración surge luego de que autoridades iniciaran investigaciones para determinar las circunstancias de la volcadura ocurrida en el kilómetro 101 de la carretera federal 57, así como las condiciones en que se realizaba el traslado de los pasajeros. La organización manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y las personas lesionadas, al tiempo que reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en cualquier información que pudiera ser requerida.