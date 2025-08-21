Desaparece Miguel Ángel Coronado Ibarra en Monclova o Frontera

Miguel Ángel Coronado Ibarra, de 26 años de edad, se encuentra desaparecido desde hace más de dos semanas así lo dio a conocer su tío, Isaac Cadena Navarro, quien pide apoyo para dar con su paradero. La familia desconoce si desapareció en el municipio de Monclova o Frontera.

El joven fue visto por última vez cuando salió de una cantina ubicada en la zona centro de Frontera, a donde había acudido con su pareja. De acuerdo con el relato, Miguel Ángel entró al baño del lugar, pero al salir dijo que iría a la tienda y ya no regresó.

"Mi mamá, que es su abuela, me avisó que no lo encontraban. Después me comuniqué con su pareja y me dijo que habían estado juntos, pero desde ese momento ya no supo más de él", relató Isaac.

La familia ha buscado información en distintos lugares, incluso en centros de rehabilitación, ya que existe la versión de que su padre pudiera haberlo internado en alguno, aunque hasta ahora no se ha confirmado y en los lugares a donde acudieron no les dieron datos sobre su ingreso.

"Ya son muchos días sin saber de él. Si estuviera en un centro de rehabilitación, uno descansa tranquilo, pero al no tener certeza seguimos con la preocupación", expresó el tío del joven.

La familia hace un llamado a quienes puedan tener información sobre el paradero de Miguel Ángel Coronado Ibarra para que se comuniquen con ellos y poder aclarar la situación.