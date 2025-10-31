La familia Velázquez de Monclova vuelve a sorprender con su Casita del Terror

La familia Velázquez, originaria de Monclova, volvió a sorprender a chicos y grandes con su ya tradicional "Casita del Terror", ubicada en la calle Puerto Rico #1009 de la colonia Guadalupe.

Cada año, su vivienda se transforma en un escenario lleno de fantasmas, telarañas, calabazas, monstruos y grandes esqueletos, con una ambientación que combina el miedo y la diversión para toda la familia.

Lo que comenzó como una sencilla decoración familiar se ha convertido con el paso del tiempo en una de las atracciones más esperadas por los vecinos, quienes acuden a tomarse fotos y disfrutar del espíritu de Halloween.

Este año, además de los adornos en el exterior, los niños pudieron ingresar a la casa para vivir la experiencia del terror en un recorrido breve, mientras que los adultos admiraban los detalles y la creatividad de la familia.

Mía Velázquez, integrante de la familia, expresó que esta tradición los llena de alegría:

"Nos sentimos muy bien de poder compartir algo con los ciudadanos y llevarles un momento de alegría y diversión", comentó.

La Casita del Terror de la familia Velázquez se ha convertido en un punto obligado para los amantes de Halloween en Monclova, ejemplo de cómo una tradición familiar puede unir a la comunidad con imaginación y espíritu festivo.