Familiares de Óscar Esau dispuestos a otorgar el perdón

MONCLOVA., COAH.- Familiares de Óscar Esaú Ríos Rodríguez, joven que perdió la vida en un fatal accidente, ocurrido en las inmediaciones de la colonia Asturias la noche de ayer, están dispuestos a otorgarle el perdón al conductor del vehículo Brayan "N", al considerar que se trató de un lamentable accidente.

El señor Juan Oscar Ríos, padre de la víctima dijo que no hay un problema legal entre las familias de los jóvenes, toda vez que ellos eran amigos y están concientes de que todo fue un lamentable accidente.

"Ellos salieron juntos, yo no me di cuenta, pero no hay ningún problema porque los accidentes pasan, tanto Oscar como Brayan eran amigos y no hay nada más que hacer".

Por su parte la madre de Brayan, Brisa Rodríguez dijo que ya sostuvo una plática con la familia y están en disposición de apoyarlos en todo momento, resaltando que los jóvenes tenían tiempo siendo amigos, por lo que están concientes de que lo sucedido fue un accidente, que nadie quería que sucediera.