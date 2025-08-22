Compromiso de homologación salarial y vivienda digna para Bomberos Monclova

Una homologación salarial, acceso a vivienda digna y mayor profesionalización a partir del 2026 para el Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, anunció el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

En la ceremonia por el Día Nacional del Bombero, edil reconoció la labor de los elementos y aseguró que este compromiso será incorporado en la siguiente Ley de Ingresos.

"El compromiso que hacemos es que en esta siguiente ley de ingresos expongamos esta categorización para que haya una homologación salarial y mejores percepciones. Es un compromiso como los que hemos hecho y lo vamos a cumplir, cuenten con su alcalde como un aliado", expresó.

El plan también contempla un proyecto de vivienda digna a largo plazo, el cual se trabajará en coordinación con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez.

Asimismo, Villarreal destacó que se continuará con la categorización de puestos, capacitación constante y fortalecimiento en la profesionalización, tal como ya se ha implementado en el área de Seguridad Pública.

"Hay que fomentar bases sólidas para las nuevas generaciones de bomberos, garantizar su desarrollo profesional y personal, y darles las herramientas necesarias para desempeñar su labor con mayor seguridad y preparación", puntualizó.

El alcalde reconoció que, si bien en la Ley de Ingresos 2025 no se consideraron recursos adicionales para ampliar percepciones de los bomberos, a partir de 2026 se buscará una planeación financiera que permita evitar la rotación de personal y dar estabilidad laboral a quienes forman parte de este cuerpo de auxilio.