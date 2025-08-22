Autorización solicitada para venta de activos en Concursos Mercantiles

El Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles dio a conocer nuevas actuaciones dentro del expediente 19/2023, entre ellas la entrega de documentación por parte del síndico de la quiebra Víctor Manuel Aguilera, la solicitud de autorización para la venta de activos y la admisión de un recurso de revocación.

De acuerdo con el auto fechado el 21 de agosto, el síndico exhibió información de los primeros 209 trabajadores de la empresa en quiebra, como parte del listado del pasivo laboral. La documentación incluye comprobantes de nómina, contratos colectivos e individuales, aunque el tribunal precisó que el requerimiento persiste hasta que se presenten los datos completos de los 9,861 empleados registrados.

Asimismo, el síndico desahogó vistas sobre sentencias laborales dictadas en Coahuila que condenan a la compañía al pago de diversas prestaciones, las cuales deberán considerarse en el orden de prelación establecido en la Ley de Concursos Mercantiles.

En otro punto, se solicitó autorización judicial para enajenar un lote de maquinaria y equipo, adquirido previamente en Estados Unidos, mediante un proceso de compraventa directa. El tribunal requirió la presentación de los documentos originales antes de pronunciarse sobre la operación.

Por otra parte, se admitió un recurso de revocación interpuesto contra el auto del 11 de agosto que ordenaba la acumulación de este expediente con otro concurso mercantil, y se dio vista a las partes para que manifiesten lo conducente.

Finalmente, se recibieron diversos oficios de tribunales laborales de Coahuila y de un juzgado federal en la Ciudad de México, en los que se informan sentencias firmes en contra de la comerciante. El juez ordenó que dichos documentos queden a disposición del síndico para su integración al procedimiento.