Representante de CTM: Nemak en Frontera se mantiene firme

Nemak no cierra, a pesar de que se mantiene sin operaciones desde finales del año pasado. Hasta el momento, la empresa no ha confirmado el cierre de la planta ubicada en Frontera, al mantenerse a la expectativa de la definición del tema de los aranceles que impactan al sector automotriz.

Mario Dante Galindo, representante de la CTM en Frontera, aclaró que hasta el momento no existe información del cierre de la empresa, que si bien no está produciendo, continúa firme en la región.

Señaló que el que la empresa se mantenga vigente representa que están en la espera de que las condiciones del mercado mejoren, donde se espera que se retome la producción una vez que se defina el tema de los aranceles.

"Nemak sigue en un proceso todavía, ahí está la planta, es una compañía y no podemos decir que está cerrada, está parada, pero no cerrada, está esperando que haya un poco de claridad en la relación con Estados Unidos, por lo que no dudamos que a principios del 2026 esta incertidumbre quede atrás y volvamos a los volúmenes que teníamos durante el 2023".

Señaló que Nemak opera plantas en Monterrey, Saltillo y Monclova y aunque la unidad de Frontera se mantiene detenida, continúa siendo considerada una oficina estratégica por su cercanía con la frontera, a 200 kilómetros.

En cuanto a la venta de las naves industriales que están al interior del complejo, aclaró que se cuenta con tres naves listas para operar, de las cuales dos están en venta y una continúa como parte de Nemak, la cual podría ser utilizada como bodega o para realizar retrabajos como lo han venido haciendo.

El representante sindical mencionó que en caso de concretarse la venta de algunas de las naves, buscará un acercamiento con la futura empresa que llegue, para la representación de los trabajadores.