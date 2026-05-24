Exigen cancelar créditos en casas del Bienestar

Personal del INFONAVIT acudió al condominio de Viviendas del Bienestar, ubicado en la colonia Colinas de Santiago, donde fue encarado por familias afectadas que exigen la cancelación de sus créditos ante los severos daños de infraestructura que presentan las casas. De acuerdo con los afectados, la institución se negó a proceder con la cancelación bajo el argumento de que los contratos ya fueron firmados, por lo que no existe posibilidad de revertirlos. Además, se les indicó que algunas modificaciones realizadas por los propios propietarios —como perforaciones para instalar rejillas en puertas y ventanas o pintar las viviendas con colores distintos a los establecidos— derivaron en la pérdida del seguro que podría cubrir los daños.

Juanita N, una de las afectadas, relató que su vivienda tuvo un costo de 580 mil pesos, para lo cual trabajó durante dos años y medio en la empresa ALPHABET para reunir los puntos necesarios. Actualmente habita el inmueble, ubicado en planta alta, junto a su familia de cuatro integrantes. "Me puse al tú por tú con la de Infonavit, que, así como son buenos para cobrar y reclamar, que me cancelen el crédito. Yo no sabía ni a qué calle o colonia me estaban mandando. Además, me dijeron que el seguro ya no es válido porque perforé o dañé, incluso que no puedo pintar de otro color porque es un condominio", expresó.

La afectada denunció que la calidad de construcción es deficiente tanto en planta baja como alta, pues existen filtraciones de humedad, cuarteaduras y paredes trasminadas. Señaló que las recientes lluvias evidenciaron aún más los daños estructurales. "Les pedí que me cancelaran el crédito porque tengo una grieta en una de las paredes, y con la vibración del tren que pasa por el sector, las demás paredes también se están afectando", explicó. Indicó que, aunque personal del INFONAVIT ha acudido a realizar reparaciones superficiales como el relleno de grietas, estas acciones resultan insuficientes para solucionar el problema de fondo.

Asimismo, denunció afectaciones en la instalación eléctrica derivadas de la humedad, lo que provocó la quema de cableado —en cuya reparación invirtió alrededor de 2 mil pesos— e incluso el incendio de un refrigerador. "Tengo paredes húmedas, solo me impermeabilizaron, pero faltan muchos detalles. No me quieren cancelar el crédito, así que no voy a dejar de insistir. Hay varillas expuestas y grietas larguísimas que van de la planta alta hasta la baja", concluyó.

Los vecinos afectados reiteraron su exigencia de una solución integral, ya sea mediante la reparación total de las viviendas o la cancelación de los créditos, al considerar que las condiciones actuales ponen en riesgo su patrimonio y seguridad.