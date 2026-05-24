Ejido Guadalupe Victoria festeja su 102 aniversario en Sabinas

Habitantes del Ejido Guadalupe Victoria "Pueblo Nuevo" se preparan para celebrar el próximo 28 de junio el 102 aniversario de la fundación de esta histórica comunidad rural ubicada en el municipio de Sabinas. De acuerdo con integrantes del ejido, los festejos contemplan una cabalgata, coronación de la reina, entrega de reconocimientos, concursos y un gran jaripeo, además de un baile popular amenizado por "La Leyenda de Coahuila", agrupación reconocida en la región por su música norteña y ambiente festivo.

La celebración busca reunir tanto a familias del ejido como a visitantes de comunidades vecinas y de la Región Carbonífera. El Ejido Guadalupe Victoria, también conocido como "Pueblo Nuevo", es una de las comunidades rurales con arraigo histórico en el municipio de Sabinas. Datos geográficos y poblacionales ubican a esta localidad al noreste de la cabecera municipal, destacando por sus tradiciones ejidales y actividades comunitarias.

Apenas en 2024 se realizó la celebración del centenario del ejido, donde cientos de personas participaron en actividades cívicas, cabalgatas y convivencias familiares, fortaleciendo la identidad de sus habitantes y el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones. Los organizadores señalaron que el objetivo principal del aniversario es preservar las raíces y fomentar la convivencia familiar en un ambiente seguro y festivo.

La invitación permanece abierta para toda la ciudadanía de Sabinas y municipios cercanos, quienes podrán disfrutar de una de las celebraciones tradicionales más representativas de la zona rural de Coahuila.