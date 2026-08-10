Retraso en apoyo educativo complica regreso a clases en Monclova

El retraso en la entrega de un apoyo de 2 mil 500 pesos complica el presupuesto de las familias ante el regreso a clases, por lo que la Asociación Regional de Padres de Familia llamó a utilizar de manera responsable el recurso cuando sea recibido.

Javier Castillo, presidente de la Asociación Regional de Padres de Familia, señaló que los padres esperaban contar con este apoyo que inició su entrega el pasado lunes para hacer frente a los gastos del inicio del ciclo escolar; sin embargo, la entrega permanece pausada debido a un problema administrativo.

Explicó que el impacto es mayor en las familias que tienen dos o tres hijos que ingresarán a primaria y secundaria, debido a que deben cubrir de manera simultánea los gastos de varios estudiantes.

Indicó que se espera que el recurso pueda entregarse a finales de este mes, aunque para entonces los estudiantes ya habrán iniciado el ciclo escolar y las familias deberán haber cubierto parte de los gastos.

Ante esta situación, exhortó a los padres de familia que ya recibieron el apoyo a utilizar los 2 mil 500 pesos exclusivamente para las necesidades educativas de sus hijos. "Es un recurso que tiene que llegar y se debe de utilizar para lo que es, para la educación de nuestros hijos".

El dirigente consideró que el monto representa un respaldo importante para la economía familiar, pues permite adquirir parte de las listas escolares de dos o tres niños, dependiendo de los precios y las necesidades de cada estudiante.

También reconoció la Feria del Regreso a Clases que realizará el municipio de Monclova este fin de semana, al considerar que permitirá a los padres encontrar opciones para reducir el gasto.

Asimismo, planteó que otros municipios de la región deberían sumarse a estas actividades, debido a que para las familias de otras localidades trasladarse hasta Monclova implica un gasto adicional.