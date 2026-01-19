Carlos Villarreal Pérez avanza en regularización de tierras en Monclova

Con el objetivo de garantizar certeza jurídica a más de 5 mil familias que habitan en distintas colonias de la ciudad, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que el municipio trabaja en diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra, cada uno con características y retos específicos.

El edil explicó que existen casos emblemáticos como los lotes 22 y 23 del sector Oriente, donde actualmente se colabora directamente con las familias que son dueñas de las propiedades para avanzar en la legalización y dar seguridad patrimonial a quienes ahí residen.

Asimismo, señaló que hay colonias como la 288, cuyo origen se remonta a terrenos pertenecientes a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), lo que complica el proceso, ya que los predios continúan siendo propiedad de la empresa, impidiendo avanzar de manera inmediata en la certeza jurídica.

"Cada uno de estos temas se atiende de forma específica. Cuando hablamos de la regularización de una colonia, se trata de un proceso general, pero dentro de él existen casos particulares con cada familia", precisó Villarreal Pérez.

Destacó que para lograr estos avances es fundamental el trabajo coordinado entre distintas áreas municipales, como Sindicatura, Tenencia de la Tierra y Catastro, con el fin de realizar el ordenamiento del plano municipal.

Posteriormente, toda la documentación es enviada al Congreso del Estado para completar el proceso legal.

Actualmente, explicó el alcalde, se están generando contratos de compraventa formales que brindan legalidad y certeza a las familias, estableciendo un compromiso claro entre los propietarios de los predios y los beneficiarios, permitiéndoles avanzar hacia la obtención de un patrimonio seguro.