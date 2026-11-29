El paso de paisanos por la región centro de Coahuila comienza a hacerse más visible con la llegada de familias procedentes de Estados Unidos que utilizan la carretera federal 57 y el bulevar Harold R. Pape como rutas de tránsito hacia sus destinos en México.

En su recorrido es común observar vehículos con placas de diferentes estados de la Unión Americana, muchos de ellos cargados con pertenencias y artículos, lo que evidencia el traslado de familias que viajan para reunirse con sus seres queridos durante la temporada.

Algunos tienen como destino estados del sur del país, mientras que otros se dirigen a distintos municipios de Coahuila o hacia Nuevo León. También hay quienes únicamente atraviesan la entidad como parte de su trayecto hacia otras regiones.

Durante su paso por Monclova, los viajeros realizan paradas en estaciones de servicio, tiendas de conveniencia y restaurantes del bulevar Harold R. Pape, donde aprovechan para cargar combustible, comprar alimentos y descansar antes de continuar su recorrido.

Además, elementos de la Policía Municipal brindan apoyo a los paisanos que transitan por las vialidades de la ciudad, como parte de las acciones de orientación y atención a quienes recorren la entidad.

Coahuila es considerado uno de los estados más seguros del país, condición que lo convierte en una alternativa de tránsito para quienes viajan desde Estados Unidos hacia diferentes puntos de México y prefieren cruzar por territorio coahuilense.