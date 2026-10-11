Cuarta Jurisdicción Sanitaria: Evitan automedicación por alerta de COFEPRIS

La alerta emitida por la COFEPRIS sobre los medicamentos Aderogyl, Darlex y Simpy llevó a la Cuarta Jurisdicción Sanitaria a exhortar a la población a evitar la automedicación y la compra de productos fuera de farmacias establecidas.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, recomendó consultar primero con un médico antes de consumir cualquier medicamento para recibir indicaciones sobre qué producto utilizar y en qué cantidad. Advirtió que los medicamentos adquiridos por internet, "pulgas" u otros establecimientos no autorizados no ofrecen seguridad sobre su procedencia ni sobre el cumplimiento de las especificaciones sanitarias.

Aguilar Arocha explicó que un medicamento adulterado puede contener sustancias desconocidas y ocasionar daños a la salud, entre ellos problemas renales, hepáticos o en el cerebro.

Indicó que durante la temporada de cambios de temperatura y el invierno aumenta el consumo de este tipo de productos, debido a que algunas personas recurren a ellos para atender problemas respiratorios o fortalecer sus defensas. Sobre Aderogyl, explicó que la población suele utilizarlo para problemas respiratorios y con la intención de aumentar las defensas del sistema inmunológico.

El jefe jurisdiccional reconoció que la automedicación continúa siendo una práctica común, por lo que reiteró el llamado a la población a consultar a un médico antes de consumir medicamentos.