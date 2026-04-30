Faustino Aguilar Arocha asegura que no hay golpe de calor en la región Centro

A pesar de la intensa ola de calor registrada a principios de esta semana, autoridades de salud en la región Centro informaron que no se han presentado casos de golpe de calor u otras enfermedades a consecuencia de las altas temperaturas, aunque advirtieron que el riesgo persiste.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, mencionó que hasta el momento se mantiene saldo blanco en este tipo de enfermedades, lo que atribuyó a los cambios del clima. Comentó que a pesar de esto no se debe de bajar la guardia y se deben de mantener las medidas preventivas. "Hasta ahorita no se han presentado casos; el clima ha sido un poco cambiante, pero es importante que la población se cuide".

El funcionario recomendó evitar la exposición al sol en horarios críticos, principalmente entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde, además utilizar ropa ligera, fresca y de manga larga, así como sombrero o sombrilla. Asimismo, insistió en la importancia de la hidratación constante para prevenir afectaciones, incluso en personas que no sienten sed.

Aguilar Arocha alertó que algunos jóvenes han presentado malestares al realizar actividad física bajo altas temperaturas, por lo que pidió reforzar medidas como el consumo de líquidos y electrolitos. En cuanto a los grupos vulnerables, como bebés y adultos mayores, destacó que deben mantenerse bajo vigilancia y con hidratación continua para prevenir los cuadros de deshidratación.

Finalmente, reiteró que no existen reportes de golpe de calor, pero llamó a la población a mantener las medidas preventivas ante las condiciones climáticas que prevalecen en la región.