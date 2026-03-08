Inspecciones de salud en pescaderías de Coahuila por Faustino Aguilar Arocha

Con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios en la temporada de Cuaresma, la Secretaría de Salud intensificó las inspecciones en establecimientos dedicados a la venta y preparación de pescados y mariscos en la región.

El titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, informó que estas acciones forman parte de un programa permanente de vigilancia sanitaria que se realiza desde inicios del año y de manera permanente en los negocios en los que se comercializa este tipo de productos.

Explicó que las revisiones se efectúan tanto en pescaderías como en restaurantes y puestos ambulantes, con el propósito de verificar que cumplan con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los consumidores.

Mencionó que además de las inspecciones visuales, el personal de salud realiza la toma de muestras de los productos, las cuales son enviadas a un laboratorio en Saltillo para analizar su estado y calidad.

Entre los aspectos principales que se supervisan se encuentran la correcta refrigeración y la congelación de los pescados y mariscos, así como sus características físicas para determinar si el producto se encuentra en condiciones aptas para el consumo. "Se vigila que estén bien refrigerados, que no tengan mal olor, que escamas estén brillantes y que los ojos no estén hundidos, en general que el producto se vea higiénico y de buena calidad".

Señaló que hasta el momento no se han detectado problemas en los establecimientos que se han revisado, sin embargo, las verificaciones continuarán durante esta temporada en la que aumenta el consumo de productos del mar.

Asimismo, recomendó a la población adquirir pescados y mariscos en lugares establecidos y acudir a recibir atención médica en caso de presentar algún malestar relacionado con la ingesta de alimentos.