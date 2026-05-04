Monclova: Fallece joven de 29 años por rickettsia, confirma Faustino Aguilar

La Secretaría de Salud en Coahuila confirmó la primera muerte por rickettsia en Monclova durante 2026, correspondiente a un hombre de 29 años, residente de la colonia Ampliación Guerrero, quien había sido investigado previamente como caso sospechoso.

Faustino Aguilar Arocha, Jefe de la 04 Jurisdicción Sanitaria, confirmó el caso después de recibir los resultados de las pruebas que fueron enviadas a Saltillo para su valoración, en la que se confirmó el caso.

Este es el cuarto fallecimiento por Rickettsia en el estado en lo que va del año y segundo en la región Centro con un caso en Frontera de una mujer de 51 años y ahora en Monclova de un joven de 29 años de edad.

Señaló que es un caso que fue identificado al llegar al Hospital General "Amparo Pape de Benavides", pero ya había acudido a consulta previamente en un consultorio particular, sin que se le diera el seguimiento adecuado.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el caso fue atendido médicamente tras ser trasladado por sus familiares al hospital general, sin embargo ya presentaba un cuadro avanzado de la enfermedad.

"El paciente desafortunadamente falleció; era una persona de 29 años con problemas de salud mental y adicciones, además de vivir en condiciones higiénicas desfavorables, lo que complicó su estado de salud".

Tras la confirmación del caso, se activaron protocolos de control epidemiológico en la zona, incluyendo brigadas de fumigación, saneamiento básico y vigilancia sanitaria en el sector donde residía el paciente.

Aguilar Arocha señaló que las condiciones en las que vivía el paciente influyeron en el desarrollo de la enfermedad, por lo que insistió en reforzar las medidas preventivas en el manejo de mascotas y limpieza del hogar.