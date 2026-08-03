Omiten reportar caso de diarrea explosiva

El médico que dio a conocer el presunto primer caso de diarrea explosiva en Monclova no ha notificado el diagnóstico a la Secretaría de Salud, por lo que la Jurisdicción Sanitaria 04 solicitará formalmente el expediente clínico y los estudios de laboratorio para verificar la información.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, hasta este momento no ha recibido la notificación del caso, el cual únicamente conocen por las redes sociales y medios de comunicación.

"Vamos a solicitarle al médico, por escrito, el expediente clínico, pero sobre todo, pedir la confirmación del laboratorio para verificar que realmente corresponde a ese diagnóstico", indicó.

El funcionario explicó que la Secretaría de Salud no puede confirmar el caso mientras no cuente con la documentación clínica y análisis de laboratorio que respalden el diagnóstico difundido. "No tenemos expediente, no tenemos examen de laboratorio. ¿Cómo vamos a saber?, por lo que tenemos que esperar esa información para poder darle seguimiento al caso".

Mencionó que hasta ahora el médico no se ha comunicado con la Jurisdicción Sanitaria, por lo que será la dependencia la que requiera oficialmente tanto el expediente y los resultados de laboratorio para integrar el caso al sistema de vigilancia epidemiológica, en caso de que proceda.

Descartó que exista una situación de alarma sanitaria en la entidad, ya que no hay ningún caso confirmado, brote ni epidemia relacionado con este padecimiento.