Sergio Sisveles asegura estabilidad laboral tras salida de 300 trabajadores de FCA FASEMEX

A pesar de la salida de 300 trabajadores de la empresa FCA FASEMEX, el Subsecretario de Gobierno Sergio Sisveles aseguró que no existe un escenario de inestabilidad laboral en la región Centro, al señalar que hay vacantes disponibles en otras empresas que permitirán absorber la mano de obra.

Sergio Sisveles Alvarado indicó que en el caso específico de esta empresa, se contó con la intervención de la Secretaría del Trabajo, con la atención de los representantes en materia de justicia laboral para garantizar el respeto de los derechos de los empleados y facilitar los acuerdos entre las partes.

Reconoció que la salida de este grupo de trabajadores representa un impacto en la región, sin embargo señaló que esto se debe a factores externos, principalmente la incertidumbre que se mantiene ante las políticas del presidente Donald Trump, que ha afectado los niveles de producción de las empresas.

Sin embargo señaló que gracias al trabajo del Gobernador Manolo Jiménez se ha logrado diversificar la economía en la región Centro, y permite amortiguar este ajuste de personal, con la apertura de espacios en otras empresas. "Se están aperturando otros contratos con empresas como Greenbrier y otras más que están recabando personal y abriendo su bolsa de trabajo".

Señaló que actualmente hay al menos seis empresas que están en proceso de contratación, con una oferta estimada de entre 400 y 500 vacantes, lo que no sólo compensa la salida de los trabajadores de FASEMEX, sino que genera una mayor demanda de empleo.

Mencionó que hasta el momento no se tiene información de alguna otra empresa que se encuentre en la misma situación, pero se mantiene el acercamiento con los representantes de las empresas para conocer la situación.

Así mismo negó que exista una inestabilidad laboral y señaló que se está trabajando para atraer nuevas inversiones, y generar nuevas oportunidades de empleo.