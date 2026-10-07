Oscar Mario Medina advierte sobre riesgos de reducir uso de efectivo en México

El sector comercial mantiene reservas sobre la iniciativa para reducir el uso de efectivo y ampliar los pagos digitales, luego de que fuera aprobada en lo general por la Cámara de Diputados y turnada al Senado.

Oscar Mario Medina Martínez, coordinador estatal de la FECANACO, consideró que la medida puede favorecer la formalidad y simplificar las operaciones de los negocios, pero advirtió que también debe cuidarse la autonomía del Banco de México y mantenerse los contrapesos institucionales. "Va esto en contra de algunas partes del sector empresarial en el país, va también en contra de lo que establece la reglamentación y la autonomía del Banco de México, que eso hay que cuidar mucho".

Explicó que el sector comercial había planteado una ley de digitalización, aunque con un enfoque distinto, principalmente para facilitar los procesos administrativos de los pequeños y medianos negocios y su relación con las autoridades municipales. Dijo que una mayor digitalización permitiría simplificar pagos, cortes administrativos y operaciones entre comercios y autoridades, y reducir algunos pagos extraordinarios que realizan los establecimientos.

Sobre la posibilidad de limitar el uso de efectivo en establecimientos como gasolineras, donde se ha planteado un esquema piloto para privilegiar los pagos con tarjeta, dijo que existen dudas por los cambios en los contrapesos institucionales. El coordinador de FECANACO consideró que la medida no necesariamente implica la desaparición inmediata del efectivo, debido a que existe un sector de la población que todavía depende de este medio de pago, principalmente adultos mayores.

En contraste, reconoció que para los comercios establecidos y dentro de la formalidad, el uso de tarjetas y sistemas digitales ya forma parte de sus operaciones cotidianas y puede facilitar los cortes mensuales y el manejo interbancario. Medina Martínez señaló que todavía no es posible determinar el alcance de los riesgos o afectaciones para el sector comercial, debido a que la iniciativa debe continuar su proceso legislativo.