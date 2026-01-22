Fiscalía General del Estado recibe elogios de abogados en audiencia pública

Durante la audiencia pública de atención ciudadana realizada este día, un grupo de abogados litigantes acudió a la delegación con el objetivo de expresar su reconocimiento y agradecimiento por el trabajo que se ha venido desarrollando en materia de procuración de justicia.

Los profesionistas del Derecho destacaron la coordinación existente entre las instancias de la Fiscalía General del Estado y los abogados defensores, así como la cercanía que actualmente se mantiene con la ciudadanía y el adecuado funcionamiento del sistema de justicia.

En este contexto, extendieron un reconocimiento al Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, al considerar que bajo su gestión la fiscalía ha mostrado una mayor apertura, orden y disposición al diálogo, lo que —afirmaron— ha contribuido a mejorar la percepción ciudadana sobre la institución.

"Hoy la Fiscalía General del Estado tiene otra imagen", coincidieron los litigantes, al señalar que se perciben avances en la atención, los procesos y la comunicación con los usuarios del sistema.

Destacó la presencia de Mario Alberto López Campa, presidente de una asociación que agrupa a aproximadamente 250 abogados en el estado, quien participó en el encuentro y respaldó el reconocimiento expresado a las autoridades de procuración de justicia.