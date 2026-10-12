Inicia en Nueva Rosita Mes Rosa contra Cáncer

NUEVA ROSITA, COAH.- En el municipio de San Juan de Sabinas iniciaron las actividades alusivas a la prevención del cáncer de mama, en el marco del mes de octubre rosa, con el objetivo de promover la concientización principalmente entre las mujeres.

La campaña busca que las féminas se autoexploren los senos de manera periódica y, en caso de detectar alguna anomalía, puedan recibir atención oportuna y el tratamiento adecuado para mejorar su pronóstico, expresó la profesora Angelica Solís Zamora.

Durante las pláticas informativas, las asistentes han manifestado que persiste cierto tabú para acudir al médico, así como temor a detectar alguna alteración en su cuerpo y a enfrentar un seguimiento y tratamiento prolongado.

Ante ello, las instancias competentes brindan atención y acompañamiento integral, que incluye la dotación de mangas compresoras y prótesis mamarias, cuyo trámite puede solicitarse a través del DIF Coahuila.

Además, se otorga apoyo mediante el Centro Libre, donde se atiende a mujeres de diversos rangos de edad con orientación, canalización y seguimiento a sus necesidades de salud.

Como parte de las recomendaciones preventivas, se exhorta a las mujeres a realizarse la mastografía a partir de los 40 años de edad, de manera anual, como medida fundamental para la detección temprana.