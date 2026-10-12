Cabalgata del Ejido Zaragoza se celebrará el 21 de noviembre en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- Será el 21 de noviembre cuando se lleve a cabo la primera edición de la cabalgata del Ejido Zaragoza en el municipio de San Juan de Sabinas.

El ingeniero Félix Romo Martínez informó que, en coordinación con la comisariada Choquito Castro, estarán programando las actividades correspondientes.

Explicó que, dentro de esta celebración, se tiene pensado hacer un evento gastronómico en el ejido, con participación de las mujeres de la comunidad.

La intención es proyectar un concurso con la preparación de un cortadillo y pan de maíz para resaltar el evento a la llegada de los cabalgantes.

Indicó que sería la primera edición, por lo que existe mucho entusiasmo por parte del comité organizador y de las personas que viven en el ejido Zaragoza.

Destacó que está todo coordinado también con las comunidades de El Gallo, Santa María, Rancho Nuevo y El Naranjo, que están muy interesadas en que se viva una bonita tradición en el ejido.

Señaló que regularmente para esta área esperan entre 300 y 500 cabalgantes, tomando como referencia cabalgatas anteriores, pero la idea es que, a partir de que se inicie esta tradición, continúe en los años posteriores y vaya creciendo como lo han hecho las demás cabalgatas de los ocho ejidos de San Juan de Sabinas.

Sobre el recorrido, precisó que iniciaría en el Parque Los Sabinitos, saldría en sentido contrario por la orilla del río, llegando a Santa María y posteriormente subir hasta el ejido Zaragoza.

Respecto a la reina que representará el evento, aseveró que el comité organizador tendrá su dinámica para elegirla.

Añadió que ya platicaron con el encargado del despacho, el licenciado Ulises Cárdenas Herrera, y como parte del equipo de organización están apoyando en logística y en las bases del concurso para que sea algo meramente campirano y que resalte esta bonita tradición y la buena gastronomía que existe en los ejidos.

Finalmente informó que el Gobierno del Estado apoyará con una montura del Festival Vaquero Coahuila para rifarse entre los cabalgantes y también se contempla el tema gastronómico con estatuillas y premios que se pudieran donar.