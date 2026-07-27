Museo Coahuila y Texas invita a disfrutar de exposiciones gratuitas

El Museo Coahuila y Texas invita a la población a visitar sus cinco exposiciones durante el periodo vacacional, con acceso gratuito para todo el público y un horario de atención de lunes a sábado de 7:00 de la mañana a 7:00 de la tarde.

Felipe Elizalde, director de Eventos Culturales, informó que el recinto cuenta con dos exposiciones permanentes y tres muestras temporales que abordan temas históricos, artísticos y de inclusión. Explicó que una de las exposiciones permanentes se encuentra en la primera sala del museo y está dedicada al Recinto de Hidalgo, donde se narra la historia de la captura de Miguel Hidalgo en las Norias de Baján y su traslado al inmueble, que anteriormente funcionó como hospital y cuartel militar.

Asimismo, señaló que en la sala uno permanece la exposición sobre la historia de Coahuila y Texas, una muestra que cuenta con varios años dentro del museo y que continúa disponible para los visitantes.

Entre las exposiciones temporales destaca la ubicada en la sala seis, integrada por obras realizadas por alumnos invidentes que participan en el taller de inclusión. Elizalde detalló que los cuadros y piezas de arte fueron elaborados por los integrantes de este grupo como parte de las actividades de inclusión cultural.

En la sala cinco se presenta una exposición enviada por la Secretaría de Cultura de Saltillo, conformada por obras de diversos artistas, mientras que en la sala tres se encuentra una muestra organizada por el colectivo Desierto en conjunto con Exploradores Coahuilenses, dedicada a la historia del Río Monclova.

El director de Eventos Culturales invitó a las familias a aprovechar el periodo vacacional para conocer las exposiciones y actividades del museo, al destacar que todas las muestras están abiertas sin costo de entrada.