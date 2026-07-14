Familia de Silvia Ochoa pide justicia

Familiares de Silvia Aracely Ochoa aseguraron que el feminicidio de la joven madre de familia no fue un hecho impulsivo, sino que fue un crimen planeado con anticipación por Ramiro Alexandro, y que al final de cuenta consumó.

Silvia Aracely fue despedida este martes entre flores, lágrimas y muestras de cariño por familiares y amigos, quienes la acompañaron hasta su última morada.

Durante el sepelio, Martín Rodríguez, tío de la víctima, sostuvo que existen antecedentes que fortalecen la hipótesis de una agresión premeditada y exigió a las autoridades que se castigue por este crimen. Señaló que su sobrina fue víctima constante de violencia, donde en reiteradas ocasiones le pidieron que se alejara de esa persona, sin embargo no hizo caso y continuó con la relación a pesar de las agresiones que sufría. "Siempre la golpeaba y siempre le hacía daño, nosotros le decíamos que se retirara de esa persona porque no era buena para ella".

Añadió que la víctima obtuvo una orden de restricción debido a las agresiones que sufría; sin embargo, tiempo después retomó la relación con su agresor. Rodríguez García consideró que Ramiro Alexander ya tenía planeado el feminicidio, al mencionar que existían muchos elementos que dejan entrever lo que estaba planeando y que finalmente logró.

Señaló que una de las cosas que hacen pensar a la familia que el crimen fue preparado es que el automóvil de Silvia permanecía en un taller al que fue llevado por el propio Ramiro y nunca le fue entregado nuevamente. Esa situación obligaba a la víctima a trasladarse en el vehículo del presunto agresor, por lo que, desde la perspectiva de la familia, facilitó que él pudiera controlar sus movimientos y estar cerca de ella.

Comentó que tras las agresiones Silvia se defendía, por lo que Ramiro la hacía tomar para tener control sobre ella, además del robo que cometió de cerca de 9 mil pesos que eran para la reparación del carro. Ante este panorama, familiares exigen que se castigue por el crimen cometido y se haga justicia a Silvia y a sus hijas.

El cuerpo de Silvia Aracely fue entregado a sus familiares la tarde del lunes, pero debido al avanzado estado de descomposición y a las lesiones que presentaba, únicamente fue velado durante unas horas y no fue posible celebrar una misa de cuerpo presente. El ataúd permaneció sellado durante el velorio y fue trasladado directamente al panteón Estancias para su sepultura.