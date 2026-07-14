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Coahuila

Miguel Ochoa clama justicia por su hermana

Miguel Ochoa reveló que la familia conocía la violencia ejercida por Ramiro Alexandro, quien consumía alcohol y medicamentos controlados.

Por Gerardo Martínez - 14 julio, 2026 - 09:00 p.m.
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      "Que no sea cobarde y se entregue, tiene que pagar", fue el llamado de Miguel Ochoa, hermano de Silvia Aracely Ochoa, quien exigió que Ramiro Alexandro, señalado como presunto responsable del feminicidio, se presente ante las autoridades y responda por el crimen.

      Durante el funeral de su hermana, Miguel aseguró que la violencia que ejercía el ahora prófugo era conocida por la familia y que en distintas ocasiones tuvo que intervenir para proteger a Silvia Aracely de las agresiones. "Sí tuve altercados con él porque agredía a mi hermana, fueron varias ocasiones, siempre se ponía muy violento".

      El hermano de la víctima señaló que el presunto responsable consumía alcohol y tomaba medicamentos controlados, lo que influía en su comportamiento agresivo. "No era drogadicto, tomaba alcohol y medicamento controlado, pero si es una persona agresiva".

      Reiteró que la familia solo busca que el presunto responsable enfrente a la justicia, por lo que envió un mensaje claro, "que no sea cobarde porque tiene que pagar", indicó.

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