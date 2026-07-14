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Coahuila

La comunidad católica celebra el inicio del ministerio de Emmanuel Aranda

La misa de inicio de ministerio del sacerdote Emmanuel Aranda se llevará a cabo el 16 de julio en la Parroquia del Perpetuo Socorro.

Por Teresa Muñoz - 14 julio, 2026 - 08:10 p.m.
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La comunidad católica invitó a los fieles a participar en la misa de inicio de ministerio del sacerdote Emmanuel Aranda, ceremonia con la que dará comienzo oficialmente a esta nueva etapa de servicio pastoral.

      La celebración eucarística se llevará a cabo el jueves 16 de julio, a las 6:00 de la tarde en la parroquia del Perpetuo Socorro, y está dirigida a familiares, amigos y comunidad en general.

      En el mensaje se expresa gratitud a Dios por el llamado sacerdotal de Emmanuel Aranda y por su disposición para servir con amor a la Iglesia y a su pueblo.

      Asimismo, los organizadores convocaron a los asistentes a acompañar al sacerdote con su oración, afecto y gratitud durante el inicio de su ministerio pastoral.

      La feligresía católica, desea que el Señor fortalezca cada día al padre, lo llene de sabiduría, paciencia y alegría, además de que nunca le falte el apoyo y la oración de la comunidad.

      Los católicos llaman a caminar juntos en la fe, colocando a Cristo como el centro de la vida y del servicio pastoral.

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