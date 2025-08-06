Vecinos de colonia Hipódromo alertan sobre inseguridad en Casa Maldita

Tras los trágicos sucesos registrados en la conocida "Casa Maldita" de la colonia Hipódromo, autoridades municipales notificaron al propietario del inmueble para que realice adecuaciones o cierre definitivo de la vivienda, con el objetivo de evitar que continúe siendo refugio de personas que cometen actos ilícitos.

En esta casa, ubicada en un punto conflictivo de la colonia, se han registrado dos hechos lamentables: el feminicidio de una joven identificada como Juanita y, tiempo después, la muerte de un lavacoches. Ambos casos han generado preocupación entre los vecinos, quienes señalan el lugar como un foco de inseguridad.

Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública, informó que ya se tuvo un acercamiento con el dueño del predio para que atienda la notificación y colabore en el cierre o cercado del inmueble. Subrayó que, aunque hay quienes exigen que el municipio intervenga directamente, legalmente no pueden destinar recursos públicos a una propiedad privada, pues sería considerado desvío de recursos.

"Lo que sí podemos hacer es trabajar de manera coordinada con los dueños de estos lugares. Ya notificamos y esperamos que se atienda", precisó el regidor.

El funcionario destacó que en toda la ciudad se tienen identificadas casas abandonadas o deshabitadas que representan un riesgo para la comunidad, ya que pueden convertirse en refugio de malvivientes o ser utilizadas para el consumo de sustancias tóxicas.

"Queremos concientizar a los vecinos para que nos informen cuando detecten el ingreso de personas sospechosas a estas casas. En los casos donde se tiene autorización, nuestros elementos ingresan acompañados por vecinos para desalojar a quienes estén dentro causando algún daño", agregó López.

El sur de la ciudad es una de las zonas más afectadas por este problema, con múltiples viviendas abandonadas o inconclusas, lo que facilita su ocupación irregular.