Miguel Felipe Mery Ayup resalta importancia de abogados en la justicia de Coahuila
El magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Felipe Mery Ayup, destacó la labor de los abogados en la construcción de una justicia más cercana y humana.
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NUEVA ROSITA, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día de las Abogadas y los Abogados, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, reconoció la labor de los litigantes de la Región Carbonífera y destacó la importancia de su participación en la construcción de una justicia cercana, profesional y humana.
El encuentro se realizó en un conocido restaurante de la ciudad de Nueva Rosita, con la asistencia de la magistrada Isadora Rodríguez; el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez y el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, además de representantes de las barras, foros y colegio de abogados de la región.
Durante su mensaje, Mery Ayup expresó su satisfacción por visitar nuevamente la Región Carbonífera y convivir con integrantes del gremio jurídico, así como con personal del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.
El magistrado presidente subrayó que el sistema de justicia funciona gracias al trabajo coordinado entre quienes representan a la ciudadanía desde el ejercicio de la abogacía y quienes desempeñan funciones como servidores públicos.
Asimismo, señaló que la Región Carbonífera se distingue por su dinamismo y la intensa actividad jurisdiccional que registra, lo que hace indispensable mantener una comunicación permanente con las y los profesionales del Derecho.
Finalmente, reiteró el compromiso del Poder Judicial de mantener un diálogo abierto, con transparencia y cercanía con el gremio jurídico, al considerar que este intercambio fortalece el acceso a la justicia y mejora el servicio que se brinda a la ciudadanía.