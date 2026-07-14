Miguel Felipe Mery Ayup resalta importancia de abogados en la justicia de Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- En el marco de la conmemoración del Día de las Abogadas y los Abogados, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, reconoció la labor de los litigantes de la Región Carbonífera y destacó la importancia de su participación en la construcción de una justicia cercana, profesional y humana.

El encuentro se realizó en un conocido restaurante de la ciudad de Nueva Rosita, con la asistencia de la magistrada Isadora Rodríguez; el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez y el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, además de representantes de las barras, foros y colegio de abogados de la región.

Durante su mensaje, Mery Ayup expresó su satisfacción por visitar nuevamente la Región Carbonífera y convivir con integrantes del gremio jurídico, así como con personal del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado.

El magistrado presidente subrayó que el sistema de justicia funciona gracias al trabajo coordinado entre quienes representan a la ciudadanía desde el ejercicio de la abogacía y quienes desempeñan funciones como servidores públicos.

Asimismo, señaló que la Región Carbonífera se distingue por su dinamismo y la intensa actividad jurisdiccional que registra, lo que hace indispensable mantener una comunicación permanente con las y los profesionales del Derecho.

Finalmente, reiteró el compromiso del Poder Judicial de mantener un diálogo abierto, con transparencia y cercanía con el gremio jurídico, al considerar que este intercambio fortalece el acceso a la justicia y mejora el servicio que se brinda a la ciudadanía.